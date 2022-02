Curling, i giocatori dell’Italia nel torneo maschile: c’è ancora Amos Mosaner! (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’Italia si è innamorata del Curling seguendo le gesta di Amos Mosaner e Stefania Constantini nel torneo di doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Gli azzurri hanno inscenato una spettacolare cavalcata sul ghiaccio della capitale cinese e hanno conquistato una stupenda medaglia d’oro, scrivendo un’indelebile pagina di storia dello sport tricolore. Ora il Bel Paese vuole sognare ancora ed è pronto a sostenere la squadra maschile, che inizierà il proprio torneo nella giornata di giovedì 10 febbraio (alle ore 07.05 l’esordio contro la Gran Bretagna). L’Italia si presenta all’appuntamento da outsider e con tutte le carte in regola per togliersi le soddisfazioni. La nostra Nazionale ha conquistato la medaglia di bronzo agli ultimi Europei e si è qualificata ai Giochi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’Italia si è innamorata delseguendo le gesta diMosaner e Stefania Constantini neldi doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Gli azzurri hanno inscenato una spettacolare cavalcata sul ghiaccio della capitale cinese e hanno conquistato una stupenda medaglia d’oro, scrivendo un’indelebile pagina di storia dello sport tricolore. Ora il Bel Paese vuole sognareed è pronto a sostenere la squadra, che inizierà il proprionella giornata di giovedì 10 febbraio (alle ore 07.05 l’esordio contro la Gran Bretagna). L’Italia si presenta all’appuntamento da outsider e con tutte le carte in regola per togliersi le soddisfazioni. La nostra Nazionale ha conquistato la medaglia di bronzo agli ultimi Europei e si è qualificata ai Giochi ...

