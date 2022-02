Curling | Constantini e Mosaner celebrati al Museo Olimpico di Losanna! Apoteosi azzurra

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’impresa storica realizzata ieri da Stefaniae Amosnel doppio mistoai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 è ancora nei nostri occhi. Un percorso perfetto coronato nel migliore dei modi, con una splendida medaglia d’oro a conclusione di un’Olimpiade semplicemente indimenticabile, con 11 vittorie su 11. Il successo dei due azzurri resterà non solo nella storia dello sport italiano in generale e, soprattutto, in quella del movimento delitaliano, bensì anche nella storia delle Olimpiadi. Al termine della gara di ieri, lo IOC Heritage ha chiesto a Stefaniae ad Amosdi donare un oggetto che ricordasse il traguardo raggiunto aldi Losanna del CIO., ...