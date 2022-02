Curling, ascolti da record in tv per la medaglia d’oro italiana (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Numeri da record per la finale di Curling doppio misto. L’Italia è campione Olimpica grazie all’impresa di Stefania Constantini e Amos Mosaner, che hanno sconfitto la favorita Norvegia con il risultato di 8 a 5, ottenendo così un’incredibile medaglia d’oro. Una vera e propria impresa sportiva, dimostrata dal fatto che in Italia ci sono circa L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Numeri daper la finale didoppio misto. L’Italia è campione Olimpica grazie all’impresa di Stefania Constantini e Amos Mosaner, che hanno sconfitto la favorita Norvegia con il risultato di 8 a 5, ottenendo così un’incredibile. Una vera e propria impresa sportiva, dimostrata dal fatto che in Italia ci sono circa L'articolo

Advertising

LucaWebGrifo : RT @CalcioFinanza: Curling, ascolti da record per la medaglia d’oro italiana: oltre 2,6 milioni di spettatori davanti alla tv - Giuli28_90 : RT @simonesalvador: 'No dai, ragazzi, vi prego! Anche col Curling, ma come siamo ridotti?!'. Il #Curling, alias scopa+bollitore, un marted… - Lorenzo60150158 : RT @CalcioFinanza: Curling, ascolti da record per la medaglia d’oro italiana: oltre 2,6 milioni di spettatori davanti alla tv - sportli26181512 : #Media #Notizie Curling, ascolti da record in tv per la medaglia d’oro italiana: Numeri da record per la finale di… - CalcioFinanza : Curling, ascolti da record per la medaglia d’oro italiana: oltre 2,6 milioni di spettatori davanti alla tv… -