Covid, ultime news. Calano i ricoveri ordinari (-405) e nelle terapie intensive (-26) (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nell'ultimo bollettino del ministero della Salute si registrano 81.367 nuovi casi e 384 morti, con tasso di positività all'11,1%. Stop alle mascherine all'aperto da venerdì, ma sarà obbligatorio portarle con sé per utilizzarle in caso di assembramenti. Il 31 marzo, al termine dello stato d'emergenza, si deciderà se togliere l'obbligo anche al chiuso. L'Aifa ha pubblicato il primo rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini: i decessi correlabili alle dosi sono 22, ossia 0,2 ogni milione di somministrazioni

