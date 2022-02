Covid Toscana: 26 morti (età media 79,5 anni) oggi 9 febbraio, 4860 nuovi contagi, 96 terapie intensive (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 231,1 x100.000 residenti contro il 252,4 x100.000 della media italiana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (310,8 x100.000), Prato (271,8 x100.000) e Firenze (271,0 x100.000), il più basso a Grosseto (130,4 x100.000) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per-19 è di 231,1 x100.000 residenti contro il 252,4 x100.000 dellaitaliana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (310,8 x100.000), Prato (271,8 x100.000) e Firenze (271,0 x100.000), il più basso a Grosseto (130,4 x100.000) L'articolo proviene da Firenze Post.

