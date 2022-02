Covid, Salvini: “Non ho vaccinato mia figlia” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – “No”. Risponde così il leader della Lega Matteo Salvini, ospite di ‘The Breakfast club’ su Radio Capital, alla domanda se sua figlia sia vaccinata contro il Covid, “Sono scelte che spettano a mamma, papà e pediatri – ha aggiunto – non sono certo di dibattito politico”. Ieri anche Giorgia Meloni aveva affermato: “Non vaccino mia figlia” contro il Covid “perché il vaccino non è una religione, ma una medicina, quindi valuto i rapporto rischi-beneficio”. “Le possibilità che un ragazzo muoia di Covid sono le stesse che uno muoia colpito da un fulmine”, aveva aggiunto con riferimento alle statistiche per il giovani fino ai 20 anni. “Questo – ha spiegato – è un vaccino in sperimentazione, che finisce nel 2023”. “Onorevole Giorgia Meloni lei è libera di non vaccinare sua ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – “No”. Risponde così il leader della Lega Matteo, ospite di ‘The Breakfast club’ su Radio Capital, alla domanda se suasia vaccinata contro il, “Sono scelte che spettano a mamma, papà e pediatri – ha aggiunto – non sono certo di dibattito politico”. Ieri anche Giorgia Meloni aveva affermato: “Non vaccino mia” contro il“perché il vaccino non è una religione, ma una medicina, quindi valuto i rapporto rischi-beneficio”. “Le possibilità che un ragazzo muoia disono le stesse che uno muoia colpito da un fulmine”, aveva aggiunto con riferimento alle statistiche per il giovani fino ai 20 anni. “Questo – ha spiegato – è un vaccino in sperimentazione, che finisce nel 2023”. “Onorevole Giorgia Meloni lei è libera di non vaccinare sua ...

