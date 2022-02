Covid: Salvini, 'non ho vaccinato mia figlia, è questione sanitaria non politica' (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "No", la figlia del segretario della Lega, Matteo Salvini, non è vaccinata contro il Covid, come ha affermato ospite di 'The Breakfast club' su Radio Capital. "Sono scelte che spettano a mamma, papà e pediatri -ha aggiunto- non sono certo di dibattito politico". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "No", ladel segretario della Lega, Matteo, non è vaccinata contro il, come ha affermato ospite di 'The Breakfast club' su Radio Capital. "Sono scelte che spettano a mamma, papà e pediatri -ha aggiunto- non sono certo di dibattito politico".

