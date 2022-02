Covid | ordinanza Campania | mascherine all' aperto fino al 28 febbraio

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) commenta Inl'uso delleall''resta obbligatorio in ogni luogo non isolato nonché nelle file, code, mercati o fiere e altri eventi, anche all', e nei contesti di ...

SkyTG24 : Lo prevede l'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza - GiovaQuez : Dal prossimo 11 febbraio in zona bianca niente più mascherine all'aperto. Costa: 'Successivamente ci sarà un'ordina… - ProvinciaBZ : L'ordinanza Nr.7/22 firmata oggi da @ArnoKompatscher prolunga la regola 3G per gli studenti sui mezzi pubblici per… - statodelsud : Covid: nuova ordinanza, basta mascherine all’aperto - Pino__Merola : Covid: nuova ordinanza, basta mascherine all’aperto -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ordinanza

...delle attività necessarie al contrasto e al contenimento del fenomeno epidemiologico da- 19'.consultivo del governo ed è strettamente legato all'emergenza tanto che fu la primadell'...La solaprecedente a quella in cantiere - non considerando dunque le misure antiassembramento messe in campo per l'emergenza- fissava (e fissa) il limite delle chiusure dei locali ...Il Presidente della Provincia Arno Kompatscher ha firmato oggi (9 febbraio) l'ordinanza contingibile e urgente Nr. 7 del 2022 in materia di "Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell ...