Covid, Oms: “Italia seconda in Europa per numero di morti” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Italia seconda” a livello europeo “per numero di morti Covid settimanali – con 2.628 decessi Covid, 4,4 per 100.000 abitanti, dato simile alla settimana precedente”. E’ il trend segnalato nell’ultimo bollettino dell’Organizzazione mondiale della sanità che aggiunge come sia “dopo la Russia con 4.686 decessi pari a 3,2 per 100.000 abitanti, dato simile alla settimana precedente”. Nelle 6 regioni Oms sono stati registrati oltre 19 milioni di contagi e poco meno di 68mila decessi nei 7 giorni monitorati. Nella settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio diminuisce del 17% il numero di nuovi casi Covid, registrati nel mondo rispetto alla settimana precedente, ma aumentano le morti del 7%. Al 6 febbraio 2022, a livello globale ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – “” a livello europeo “perdisettimanali – con 2.628 decessi, 4,4 per 100.000 abitanti, dato simile alla settimana precedente”. E’ il trend segnalato nell’ultimo bollettino dell’Organizzazione mondiale della sanità che aggiunge come sia “dopo la Russia con 4.686 decessi pari a 3,2 per 100.000 abitanti, dato simile alla settimana precedente”. Nelle 6 regioni Oms sono stati registrati oltre 19 milioni di contagi e poco meno di 68mila decessi nei 7 giorni monitorati. Nella settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio diminuisce del 17% ildi nuovi casi, registrati nel mondo rispetto alla settimana precedente, ma aumentano ledel 7%. Al 6 febbraio 2022, a livello globale ...

