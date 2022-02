Covid oggi Puglia, 4.944 contagi e 18 morti: bollettino 9 febbraio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.944 i contagi Covid oggi 9 febbraio in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 18 morti. I nuovi casi, individuati attarevrso 41.383 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 1.374; Bat: 330; Brindisi: 456; Foggia: 852; Lecce: 1.278; Taranto: 587; Residenti fuori regione: 28; Provincia in definizione: 39. Sono 102.430 le persone attualmente positive, 747 le ricoverate in area non critica, 67 in terapia intensiva. Dati complessivi: 659.726 casi totali, 8.149.204 tamponi eseguiti. 549.923 persone guarite e 7.373 decessi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.944 iin, secondo i dati dell’ultimo. Si registrano altri 18. I nuovi casi, individuati attarevrso 41.383 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 1.374; Bat: 330; Brindisi: 456; Fa: 852; Lecce: 1.278; Taranto: 587; Residenti fuori regione: 28; Provincia in definizione: 39. Sono 102.430 le persone attualmente positive, 747 le ricoverate in area non critica, 67 in terapia intensiva. Dati complessivi: 659.726 casi totali, 8.149.204 tamponi eseguiti. 549.923 persone guarite e 7.373 decessi. L'articolo proviene da Italia Sera.

