Covid oggi New York | stop obbligo mascherine e vaccino al chiuso

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Nello stato di Newverrà revocatol’delleale delper entrare in ristoranti e negozi. La decisione della governatrice democratica Kathy Hochul mette fine ad una misura, adottata durante il picco delle nuova ondata di, che aveva creato tensioni e scontri legali, la cui scadenza naturale era fissata per domani. La governatrice ha quindi deciso di non rinnovarla, riportano i media americani, ma non è ancora chiaro cosa deciderà per quanto riguarda l’della mascherina nelle scuole, con l’ordinanza che l’impone destinata a scadere tra due settimane. Newsi unisce così agli altri Stati a guida democratica, che sono stati i più severi nell’imporre le misure ...

Advertising

TgLa7 : ??#Covid: oggi in Italia 101.864 casi e 415 morti ?? - SkyTG24 : Lo prevede l'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza - SkyTG24 : #Covid19, news. Da venerdì stop a mascherine all’aperto, ad aprile anche al chiuso. LIVE - CarenteStella : RT @Lorenzo62752880: Anche la Svezia da oggi toglie tutte le restrizioni Covid! Un altro Paese che segue Danimarca e Inghilterra mentre qu… - CSFante74 : RT @BarillariDav: Il Governo Draghi ed i medici da cabaret televisivo vi hanno preso per il culo. ??Oggi 8 Febbraio 2022 (con oltre l'80% d… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

leggi anche Green pass, nuova scadenza e obblighi: cosa cambia daCos'è il green pass ...limitazione in quanto al momento non è prevista la somministrazione di altre dosi di vaccino anti -...... dopo il picco del 29 gennaio scorso, il numero dei ricoveri perha preso a calare, passando ... che ancorapurtroppo, se non protetti, possono incorrere nelle forme gravi della malattia e ...È deceduto nel primo pomeriggio, nella terapia sub-intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, un paziente di 85 anni di Calabritto, ricoverato dal 28 gennaio scorso. Nelle aree Covid ...Via libera al decreto legge per i sostegni alle attività in crisi per il Covid. Il Consiglio dei Ministri dà l’ok e interviene sui prezzi delle bollette. Si parla di 1,6 miliardi di euro per i nuovi ...