Covid oggi Lombardia | 9 374 contagi e 29 morti | a Milano 1 057 casi

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 9.374 i nuovida coronavirus insecondo il bollettino di. Si registrano inoltre altri 29. Acittà ii nuovisono 1.057. 37.792 il totale delle vittime nella regione dall’inizio della pandemia. I tamponi effettuati sono 105.193, con un rapporto test/positivi che si attesta all’8,9%. In calo i ricoveri in terapia intensiva: sono 192 (-5), così come i ricoveri non in terapia intensiva: 2.393 (-126). Più in dettaglio, sono 2.808 i nuovi positivi alregistrati nella provincia dinelle ultime 24 ore, di cui 1.057 acittà. Lo rende noto Regione. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 836, a ...