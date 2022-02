Covid, news. Da venerdì stop a mascherine all’aperto, ad aprile anche al chiuso. LIVE (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il dispositivo di sicurezza si indosserà solo in caso di assembramenti si legge nell'ordinanza del ministro Speranza che vale fino al 31 marzo. E oltre oceano, a New York, cade l'obbligo anche al chiuso. Si profila la riapertura degli stadi a capienze più ampie, con gradualità a partire dal 75% fino al 100% a partire dal primo marzo Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il dispositivo di sicurezza si indosserà solo in caso di assembramenti si legge nell'ordinanza del ministro Speranza che vale fino al 31 marzo. E oltre oceano, a New York, cade l'obbligoal. Si profila la riapertura degli stadi a capienze più ampie, con gradualità a partire dal 75% fino al 100% a partire dal primo marzo

Advertising

repubblica : Covid, Meloni: 'Non vaccino mia figlia perché non è una religione' - LaStampa : Covid, la frase choc di un dirigente medico: “Campi di concentramento e forni per i No Vax”. L’europarlamentare Don… - HuffPostItalia : Il vaccino protegge di più dell'infezione naturale. Lo studio su PlosOne - Nunzio76512527 : RT @tempoweb: Via le #mascherine all'aperto, i virologi fanno festa. La #Maglie li fa a fettine: 'Cialtroni' #governo #8febbraio #covid #il… - BenedettaPetru6 : RT @SkyTG24: #Covid19, news. Da venerdì stop a mascherine all’aperto, ad aprile anche al chiuso. LIVE -