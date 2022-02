Covid | news Bollettino | 81 367 nuovi casi | 384 morti Tasso di positività all' 11 | 1% LIVE

Advertising

repubblica : Covid, Meloni: 'Non vaccino mia figlia perché non è una religione' - HuffPostItalia : Il vaccino protegge di più dell'infezione naturale. Lo studio su PlosOne - messveneto : Covid, Meloni: “Non vaccinerò mia figlia”. Ma i virologi insorgono: “Fa disinformazione”: Dura la reazione di Burio… - leone52641 : RT @LaStampa: Vaccino Covid, esenzione come per il Green Pass: cartaceo addio - GraziaMontefal2 : RT @alesallusti: Quel tweet del collega che nega una correlazione tra la foto simbolo delle bare di Bergamo e il Covid. Mi dissocio ?? http… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid news

Sky Tg24

Dall'inizio della pandemia in Piemonte ci sono stati 12.785 morti postivi al, 837.818 guariti e 934.277 contagi. VENETO Sono 7.903 i nuovi casi di- 19 trovati in Veneto nelle ultime 24 ...Come anticipato in precedenza, anche Salvini ha detto la sua sull'argomento e ha confermato che non vaccinerà la figlia contro il. E anche qui le polemiche non si arrestano? Giorgia Meloni "...Le parti sociali si sono infatti riunite il 9 febbraio a Roma presso la sede di Confprofessioni per riprendere il confronto interrotto a causa dell’emergenza Covid-19. Intorno al tavolo, per ...“Le bare di Bergamo stanno al Covid 19 come il lago della Duchessa sta al sequestro Moro”. Queste sono le parole shock scritte da Tommaso Montesano, giornalista e figlio del noto attore Enrico ...