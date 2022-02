Covid, ministro Speranza: nuove regole per mascherine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma – Covid, stop mascherine all’aperto: obbligatorie al chiuso e in caso di assembramento. Lo prevede l’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza. Fino al 31 marzo 2022, si legge, “è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private” e ” nei luoghi all’aperto è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti”. L’ordinanza precisa che non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma –, stopall’aperto: obbligatorie al chiuso e in caso di assembramento. Lo prevede l’ordinanza firmata daldella Salute Roberto. Fino al 31 marzo 2022, si legge, “è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private” e ” nei luoghi all’aperto è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti”. L’ordinanza precisa che non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le ...

Advertising

SkyTG24 : Lo prevede l'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza - petergomezblog : Covid, nuova ordinanza del ministro Speranza: confermato stop alle mascherine all’aperto dall’11 febbraio, salvo as… - Open_gol : «Abbiamo dalle 100 alle 150 vittime al giorno, sono troppe. Non possiamo permetterci di riaprire» Il ministro dell… - quotidianodirg : #Attualità #covid Covid, ministro Speranza: nuove regole per mascherine - salvatore_irato : Odorevoli le avevano finite e non volevano indirizzare il maltolto verso il riacquisto. ...... Covid, nuova ordina… -