Covid, Lecce: riorganizzazione dei centri vaccinali Lo annuncia l'Asl salentina

Novità in arrivo nei centri vaccinali del Salento. Sabato 19 febbraio chiuderanno i battenti le strutture di Maglie, Poggiardo e Galatina, mentre rimarranno attivi i punti di somministrazione all'interno del Museo Castromediano e della caserma "Zappalà" di Lecce e, ancora, di Casarano, Campi salentina, Nardò, Gallipoli, Martano e Gagliano del Capo. A comunicarlo è l'Asl Leccese. Questi gli orari di apertura: Casarano, palazzetto dello sport, complesso Euroitalia: dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle 13:30, lunedì e martedì dalle ore 15 alle ore 17; Gagliano del Capo, presidio territoriale di assistenza, via San Vincenzo, 5 (ex ospedale): dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30, dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 17; Gallipoli palestra del liceo di scienze umane "Quinto Ennio"

