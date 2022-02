Covid Lazio, oggi 9 febbraio. D'Amato: "Vaccini in farmacia, siamo la prima regione" (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 febbraio 2022 " La curva dei contagi non si impenna da giorni, il Lazio registra un calo dei casi anche oggi. Su 91.620 tamponi , il bollettino regionale registra 7.996 nuovi casi , con una ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 92022 " La curva dei contagi non si impenna da giorni, ilregistra un calo dei casi anche. Su 91.620 tamponi , il bollettino regionale registra 7.996 nuovi casi , con una ...

Advertising

RdC94362398 : RT @ServiziAlLavoro: Covid, il Lazio investe 10,9 milioni di euro per il sostegno psicologico rivolto a giovani e ... “I problemi non posso… - AnsaRomaLazio : Covid: Lazio, 7.996 nuovi casi, prosegue calo ricoveri. casi a Roma città sono a quota 3.539 #ANSA - Lazio_TV : COVID: VIA LE MASCHERINE ALL’ APERTO (VIDEO) - Urloweb : ?? #Covid19 tutti i dati delle ultime 24 ore dalle Asl di #Roma e del #Lazio - AnnickQuemper : RT @SaluteLazio: #COVID: D’AMATO, NEL LAZIO SU UN TOTALE DI 91.620 TAMPONI, SI REGISTRANO 7.996 NUOVI CASI POSITIVI (-2.346), SONO 40 I DEC… -