Covid Italia, il bollettino del 9 febbraio 2022: 81.367 nuovi casi e 384 morti (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ieri i nuovi casi sono stati 101.864, 415 i decessi. I test eseguiti sono stati 731.284 i tamponi: il tasso di positività sale all'11,1% (ieri era 10,2). In calo sia i ricoveri ordinari (-405) che le terapie intensive (-26) Leggi su repubblica (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ieri isono stati 101.864, 415 i decessi. I test eseguiti sono stati 731.284 i tamponi: il tasso di positività sale all'11,1% (ieri era 10,2). In calo sia i ricoveri ordinari (-405) che le terapie intensive (-26)

