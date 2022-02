Covid Italia, da venerdì 11 febbraio stop mascherine all’aperto (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – La nuova ordinanza del ministro della Salute Speranza da venerdì 11 febbraio non renderà più obbligatorio indossare le mascherine all’aperto. Ad aprile anche al chiuso. Resta l’obbligo di tenerle sempre in tasca in caso di assembramenti. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – La nuova ordinanza del ministro della Salute Speranza da11non renderà più obbligatorio indossare le. Ad aprile anche al chiuso. Resta l’obbligo di tenerle sempre in tasca in caso di assembramenti. L'articolo proviene daSera.

