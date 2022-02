Covid Italia, Bassetti: “Senza vaccini 5mila morti al giorno” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Senza vaccini” anti Covid “e con il numero dei contagi che abbiamo registrato” in questa quarta ondata “avremmo avuto 5mila morti al giorno. Possiamo guardare avanti con moderato ottimismo, non è finito tutto ma ci avviamo a una convivenza con il virus. Siamo in una fase endemica dove abbiamo depotenziato il nemico che sta diventando un parente molto stretto dell’influenza stagionale”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, facendo il punto sugli errori da evitare in vista dell’estate e su come prepararsi per tempo per l’autunno quando il virus potrebbe rialzare la testa. Oggi rispetto al passato “abbiamo tre antivirali efficaci, abbiamo gli anticorpi ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – “” anti“e con il numero dei contagi che abbiamo registrato” in questa quarta ondata “avremmo avutoal. Possiamo guardare avanti con moderato ottimismo, non è finito tutto ma ci avviamo a una convivenza con il virus. Siamo in una fase endemica dove abbiamo depotenziato il nemico che sta diventando un parente molto stretto dell’influenza stagionale”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, facendo il punto sugli errori da evitare in vista dell’estate e su come prepararsi per tempo per l’autunno quando il virus potrebbe rialzare la testa. Oggi rispetto al passato “abbiamo tre antivirali efficaci, abbiamo gli anticorpi ...

