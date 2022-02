Covid Italia, 81.367 contagi e 384 morti: bollettino 9 febbraio (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 81.367 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 9 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 384 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 731.284 tamponi con un tasso di positività all’11,1%. Sono 17.932 i ricoverati con sintomi, 405 in meno da ieri. In totale i ricoveri in terapia intensiva sono invece 1.350, in lieve calo, 26 in meno da ieri, con 90 ingressi del giorno. Da ieri sono guarite 134.460 persone. Gli attuali positivi sono 1.874.625. PIEMONTE – Sono 4.875 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 9 febbraio. Si registrano inoltre ... Leggi su italiasera (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 81.367 i nuovida Coronavirus inoggi, 92022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 384. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 731.284 tamponi con un tasso di positività all’11,1%. Sono 17.932 i ricoverati con sintomi, 405 in meno da ieri. In totale i ricoveri in terapia intensiva sono invece 1.350, in lieve calo, 26 in meno da ieri, con 90 ingressi del giorno. Da ieri sono guarite 134.460 persone. Gli attuali positivi sono 1.874.625. PIEMONTE – Sono 4.875 i nuovida coronavirus in Piemonte secondo ildi oggi, 9. Si registrano inoltre ...

