Covid in Campania | c' è l' ordinanza | obbligo di mascherine all' aperto

Advertising

infoitinterno : Covid: ordinanza Campania, mascherine all’aperto restano obbligatorie - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid #Campania, ordinanza De Luca: mascherine obbligatorie all'aperto - SkyTG24 : Covid #Campania, ordinanza De Luca: mascherine obbligatorie all'aperto - larampait : #Covid in #Campania, l'anticipazione dell'#ordinanza sulle #mascherine - orizzontescuola : Covid, in Campania resta obbligo di mascherina all’aperto. ORDINANZA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

in corso di pubblicazione l'ordinanza della Regionen.2 del 2022 che disciplina l'uso delle mascherine di protezione in relazione a quanto stabilito dall'ordinanza del Governo. Se ne anticipano i contenuti. 1. fatta eccezione per i soggetti ...Inresta obbligatorio l'uso della mascherina anche all'esterno 'in ogni luogo non isolato'. È quanto previsto da un'ordinanza firmata dal presidente della RegioneVincenzo De Luca in corso di pubblicazione, con la quale si disciplina l'uso delle mascherine di protezione 'in relazione a quanto stabilito dall'ordinanza del Governo'.Coinvolte nella fornitura anche le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia, Friuli, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Trento, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle D’Aosta e ...Scienza e Tecnologia - Lo sottolinea Annalisa Capuano, responsabile del Centro regionale di farmacovigilanza Campania e rappresentante dell'Ema. Al contrario, sappiamo che la malattia Covid - 19 è un ...