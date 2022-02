Covid in Campania | 7 948 nuovi casi e 41 morti ma i ricoveri sono in calo

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, ordinanza Campania: mascherine all'aperto fino al 28 febbraio #campania #covid #mascherina… - Nat_Casatelli : RT @Patriziapattys: “Ho la sensazione che a Roma pensano di cancellare il Covid rompendo il termometro. Credo che sarebbe irresponsabile to… - infoitinterno : Covid: in Campania cala il numero dei nuovi positivi. 41 i decessi - infoitinterno : Covid in Campania, bollettino 9 febbraio: 7.948 nuovi casi, ancora alto numero dei morti - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Covid, ordinanza Campania: mascherine all'aperto fino al 28 febbraio #campania #covid #mascherina -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

Inghilterra toglie tutte le restrizioni anti, anche l'isolamento per i positivi. Buon segno anche per il turismo per Sorrento , anche se l' Italia, e la, ancora di più, è in controtendenza rispetto al resto del mondo occidentale. ...Intanto inl'incidenza delresta stabile con il bollettino quotidiano che parla di 7.948 nuovi su 66.116 test esaminati. Ieri l'indice di contagio era pari al 12,28%, oggi e' 12,02%. ...Stampa. Sono 7.948 i nuovi casi di positivi al Covid 19 in Campania nelle ultime 24 ore, di cui 6.049 all’antigenico e 1.899 al molecolare. Test: 66.116. di cui:. Antigenici: 43.218. Molecolari: ...(ilmattino.it) La Campania si trova attualmente in zona gialla, come stabilito dal ministero della Salute. Sono 7948 i positivi al Coronavirus del 9 febbraio in Campania su oltre 66mila tamponi ...