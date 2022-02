Covid | giornalista di Libero pubblica un tweet negazionista Il direttore Sallusti | “Valutiamo il licenziamento”

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) “Il Comitato di redazione del quotidianosi dissocia dagli interventi con i quali un collega nella sostanza nega una correlazione tra la foto simbolo delle bare di Bergamo e il”. Con queste parole i colleghi di Tommaso Montesano hanno voluto esprimere il loro dissenso sulle affermazionite su Twitter. Dal canto suo Alessandrodel quotidiano fondato da Vittorio Feltri ha commentato: “Ho chiesto all’azienda di valutate se esistono presupposti per ilper colpa grave e, comunque nell’attesa, la sospensione immediata di Montesano”. Montesano, in unto martedì 8 febbraio, aveva infatti scritto: “Le bare di #Bergamo stanno al #19 come il lago della Duchessa sta al ...

Fabio Dragoni ,de 'La Verità', è intervenuto in collegamento audiovisivo da Empoli nel corso della ... ha esordito dicendo che 'se un adulto ha paura che un bambino gli trasmetta il, ...... che dice che il green pass è una misura politica' sbotta ilmostrando alcuni stralci ... quando con il Dlè stato appena introdotto l'obbligo vaccinale. Un 'altissimo rappresentante ..."In merito alle vergognose parole del giornalista di Libero, Tommaso Montesano, sui morti di Covid a Bergamo ho chiesto all’azienda di valutate se esistono o presupposti per il licenziamento per colpa ...Fabio Dragoni, giornalista de “La Verità”, è intervenuto in collegamento ... In primis, ha esordito dicendo che “se un adulto ha paura che un bambino gli trasmetta il Covid, si vaccina e la paura ...