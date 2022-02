Covid Germania oggi, ipotesi vaccino obbligatorio da ottobre (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – La vaccinazione obbligatoria contro il Covid potrebbe entrare in vigore in Germania il primo ottobre. Lo ha detto la deputata liberale Marie-Agnes Strack-Zimmermann in un’intervista ai periodici del gruppo Funke, in vista del dibattito in parlamento. “Il nostro obiettivo è approvare la legge al Bundestag la seconda quindicina di marzo”, poi serviranno alcuni mesi per permettere la vaccinazioni e “l’obbligo dovrebbe entrare in vigore il primo ottobre, ha spiegato l’esponente liberale, sottolineando che l’obbligo riguarderà i maggiori di 18 anni e richiederà tre dosi. Il cancelliere Olaf Scholz è a favore dell’obbligo ma non ha voluto presentare un progetto di legge governativo, per lasciare una maggiore possibilità di dibattito in parlamento di fronte alle diverse sensibilità dei tre partiti ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – La vaccinazione obbligatoria contro ilpotrebbe entrare in vigore inil primo. Lo ha detto la deputata liberale Marie-Agnes Strack-Zimmermann in un’intervista ai periodici del gruppo Funke, in vista del dibattito in parlamento. “Il nostro obiettivo è approvare la legge al Bundestag la seconda quindicina di marzo”, poi serviranno alcuni mesi per permettere la vaccinazioni e “l’obbligo dovrebbe entrare in vigore il primo, ha spiegato l’esponente liberale, sottolineando che l’obbligo riguarderà i maggiori di 18 anni e richiederà tre dosi. Il cancelliere Olaf Scholz è a favore dell’obbligo ma non ha voluto presentare un progetto di legge governativo, per lasciare una maggiore possibilità di dibattito in parlamento di fronte alle diverse sensibilità dei tre partiti ...

