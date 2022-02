Covid, Europa allenta misure. Italia, domani via mascherine all’aperto (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’Inghilterra si avvia a revocare le restrizioni e le misure anti Covid il 21 febbraio. La Francia valuta l’eliminazione del Green pass. Mentre l’Italia si appresta a cancellare l’obbligo di mascherine all’aperto da domani, 11 febbraio, da Londra e Parigi arrivano segnali di ritorno alla normalità. In Inghilterra, si profila lo stop all’isolamento per chi risulta positivo al Coronavirus e la data da cerchiare sul calendario è il 21 febbraio, il lunedì in cui il Parlamento torna a riunirsi. ”Se continua il trend incoraggiante dei dati a cui stiamo assistendo, prevedo che saremo in grado di togliere le ultime restrizioni, compreso l’obbligo di autoisolamento se risulti positivo al test, con un mese di anticipo”, ha detto il premier britannico Boris Johnson ad alcuni ... Leggi su italiasera (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’Inghilterra si avvia a revocare le restrizioni e leantiil 21 febbraio. La Francia valuta l’eliminazione del Green pass. Mentre l’si appresta a cancellare l’obbligo dida, 11 febbraio, da Londra e Parigi arrivano segnali di ritorno alla normalità. In Inghilterra, si profila lo stop all’isolamento per chi risulta positivo al Coronavirus e la data da cerchiare sul calendario è il 21 febbraio, il lunedì in cui il Parlamento torna a riunirsi. ”Se continua il trend incoraggiante dei dati a cui stiamo assistendo, prevedo che saremo in grado di togliere le ultime restrizioni, compreso l’obbligo di autoisolamento se risulti positivo al test, con un mese di anticipo”, ha detto il premier britannico Boris Johnson ad alcuni ...

Advertising

ladyonorato : ?? IMPORTANTE: la Commissione ha aperto la consultazione pubblica sulla proposta di estensione del #greenpass europe… - Piu_Europa : Meloni: 'Non vaccinerò mia figlia. Le possibilità che un ragazzo muoia di COVID sono le stesse che muoia per un ful… - Agenzia_Ansa : L'Oms Europa vede la fine della pandemia: 'La tregua del Covid in Europa può preludere al suo termine', osserva l'O… - FloraGiulia5 : RT @ladyonorato: ?? IMPORTANTE: la Commissione ha aperto la consultazione pubblica sulla proposta di estensione del #greenpass europeo fino… - robmilano77 : RT @MessoraClaudio: ATTENZIONE: la Commissione UE ha aperto una consultazione pubblica sull'estensione #GreenPass fino al 2023. Si può comm… -