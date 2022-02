Covid Campania, bollettino 9 febbraio: 7.948 nuovi casi, ancora alto il numero dei morti (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Resta stabile, in Campania, il tasso di incidenza. Sono 7.948 i nuovi casi di Covid - 19 emersi ieri in Campania dall'analisi di 66.116 test nelle utlime 24 ore, di cui 6.049 all'antigenico e 1.899 al ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Resta stabile, in, il tasso di incidenza. Sono 7.948 idi- 19 emersi ieri indall'analisi di 66.116 test nelle utlime 24 ore, di cui 6.049 all'antigenico e 1.899 al ...

Advertising

bassairpinia : COVID. IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA - - positanonews : #Copertina #Covid #Cronaca #Informazioniperilcittadino In Campania obbligatorio l’uso della mascherina all’aperto.… - ildenaro_it : #Covid, in #Campania curva del #contagio stabile al 12%. Nelle ultime 48 ore 22 #morti. #Ricoveri in #calo - rep_napoli : Covid: in Campania incidenza stabile, 22 vittime in 48 ore [aggiornamento delle 17:26] - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, BOLLETTINO VACCINAZIONI DEL 9 FEBBRAIO 2022 Ecco l’aggiornamento?? -