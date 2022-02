Covid, bufera sul figlio di Montesano: ecco cosa ha detto sulle bare di Bergamo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il sindaco di Bergamo ha annunciato querela e il direttore del suo quotidiano, Alessandro Sallusti, ha chiesto all'azienda di valutare il licenziamento del giornalista. "Il vergognoso tweet del ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il sindaco diha annunciato querela e il direttore del suo quotidiano, Alessandro Sallusti, ha chiesto all'azienda di valutare il licenziamento del giornalista. "Il vergognoso tweet del ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid bufera Covid, bufera sul figlio di Montesano: ecco cosa ha detto sulle bare di Bergamo "In merito alle vergognose parole del giornalista di Libero, Tommaso Montesano , sui morti di Covid a Bergamo - ha dichiarato Alessandro Sallusti come si riporta sul sito del quotidiano Libero - ho ...

"Le bare come il lago della Duchessa": il figlio di Montesano nella bufera ...forte anche dall'organismo sindacale della testata che si dissocia dagli interventi " con i quali un collega nella sostanza nega una correlazione tra la foto simbolo delle bare di Bergamo e il Covid. ...

Covid: bufera sull’ingegnere Tuccio D’Urso Buttanissima Sicilia "Le bare di Bergamo come il lago della Duchessa": bufera sul tweet di Tommaso Montesano Ed è diventato una bufera. Il sindaco di Bergamo annuncia querela ... nella sostanza nega una correlazione tra la foto simbolo delle bare di Bergamo e il Covid. E si scusa con le famiglie delle decine ...

"Bare di Bergamo come il lago della Duchessa": il figlio di Montesano nella bufera "Le bare di Bergamo stanno al Covid 19 come il lago della Duchessa sta al sequestro Moro", recitava il tweet comparso sul profilo di Tommaso Montesano prima di essere rimosso insieme all'account. Noto ...

