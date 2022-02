Covid-19, sempre meno contagi ma ancora tanti morti. A fine febbraio arriva in Europa il vaccino Novavax (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Scendono ancora i contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia. Mentre gli ultimi dati Agenas già hanno anticipato che continua a calare la pressione ospedaliera: scende infatti al 14% (-1%) la percentuale di terapie intensive occupate da pazienti con Covid-19 in Italia. Si volta pagina soprattutto grazie alle somministrazioni anti-Covid e il primo bilancio, a un anno di distanza, è più che positivo: sono state pochissime le reazioni avverse dopo la somministrazione e quasi tutte non gravi.In cifre, secondo l'odierno bollettino del ministero della Salute, sono 81.367 i nuovi casi di positività al Covid-19, con ancora 384 morti nelle ultime 24 ore nel corso delle quali si conteggiano anche 134.460 guariti. A fronte di 731.284 tamponi, il tasso di ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Scendonoda-19 nelle ultime 24 ore in Italia. Mentre gli ultimi dati Agenas già hanno anticipato che continua a calare la pressione ospedaliera: scende infatti al 14% (-1%) la percentuale di terapie intensive occupate da pazienti con-19 in Italia. Si volta pagina soprattutto grazie alle somministrazioni anti-e il primo bilancio, a un anno di distanza, è più che positivo: sono state pochissime le reazioni avverse dopo la somministrazione e quasi tutte non gravi.In cifre, secondo l'odierno bollettino del ministero della Salute, sono 81.367 i nuovi casi di positività al-19, con384nelle ultime 24 ore nel corso delle quali si conteggiano anche 134.460 guariti. A fronte di 731.284 tamponi, il tasso di ...

