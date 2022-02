Cosa sono le Foibe e perché il 10 febbraio si celebra il “Giorno del ricordo” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Cosa sono le Foibe ricordate il 10 febbraio: un vero e proprio massacro di chi sa quanti italiani a seguito della fine del regime fascista. Per non dimenticare è stata istituito il “Giorno del ricordo”. Cosa sono le Foibe: una storia di massacri Quando si parla di Foibe si fa riferimento a un massacro umano. Si chiamano Foibe le cavità naturali, profonde anche centinaia di metri, che esistono nella regione del Carso, a cavallo tra il Friuli-Venezia Giulia e le odierne Slovenia e Croazia. Dopo la fine del regime fascista nel 1943, furono compiuti massacri contro la popolazione italiana per mano dei comunisti iugoslavi del maresciallo Tito, il rivoluzionario filo sovietico che, con la fine della Guerra ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 9 febbraio 2022)lericordate il 10: un vero e proprio massacro di chi sa quanti italiani a seguito della fine del regime fascista. Per non dimenticare è stata istituito il “del”.le: una storia di massacri Quando si parla disi fa riferimento a un massacro umano. Si chiamanole cavità naturali, profonde anche centinaia di metri, che esistono nella regione del Carso, a cavallo tra il Friuli-Venezia Giulia e le odierne Slovenia e Croazia. Dopo la fine del regime fascista nel 1943, furono compiuti massacri contro la popolazione italiana per mano dei comunisti iugoslavi del maresciallo Tito, il rivoluzionario filo sovietico che, con la fine della Guerra ...

