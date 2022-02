Corruzione, ai domiciliari un pm di Salerno: “In cambio di incarichi alla compagna avvocato forniva informazioni riservate agli imprenditori che indagava” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dopo aver appreso di essere indagato, il pm di Salerno Roberto Penna aveva chiesto e ottenuto di essere trasferito a un altro ufficio a Roma. Stamattina è stato arrestato dai carabinieri del Ros. La Procura di Napoli – pm Antonella Fratello e Antonello Ardituro, procuratore capo Giovanni Melillo – lo accusa di Corruzione in atti giudiziari nell’ambito di una complessa indagine che coinvolge alcuni imprenditori, un ex generale della Finanza e un avvocato del foro di Salerno, Maria Gabriella Gallevi, compagna del magistrato. Secondo le ipotesi degli inquirenti, Penna avrebbe fornito informazioni riservate agli imprenditori da lui indagati e avrebbe omesso di procedere in cambio di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dopo aver appreso di essere indagato, il pm diRoberto Penna aveva chiesto e ottenuto di essere trasferito a un altro ufficio a Roma. Stamattina è stato arrestato dai carabinieri del Ros. La Procura di Napoli – pm Antonella Fratello e Antonello Ardituro, procuratore capo Giovanni Melillo – lo accusa diin atti giudiziari nell’ambito di una complessa indagine che coinvolge alcuni, un ex generale della Finanza e undel foro di, Maria Gabriella Gallevi,del magistrato. Secondo le ipotesi degli inquirenti, Penna avrebbe fornitoda lui indagati e avrebbe omesso di procedere indi ...

Advertising

enpaonlus : Corruzione: scoperto allevamento abusivo di cani di razza, tre ai domiciliari - fattoquotidiano : Turbativa d’asta e corruzione. Con queste accuse il responsabile della direzione Acquisti della Rai, Gianluca Ronch… - miriamartemisya : RT @Casertasette: ??+++ C’era una volta un’avvocatessa, il marito magistrato ex pm e tre imprenditori dì cui uno ex generale della Gdf. Tutt… - AnsaBasilicata : Corruzione e stalking: prefetto sospende 4 consiglieri Ruoti. Coinvolti nell'inchiesta che ieri ha portato 16 ai do… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Corruzione: cinque arresti a Napoli, c'è anche un ex pm di Salerno. Ai domiciliari anche un avvo… -