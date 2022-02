Coronavirus, ultime notizie 9 febbraio 2022: verso la revoca dell’obbligo di mascherine al chiuso e Green Pass (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dopo mesi di restrizioni e dopo il picco di contagi, che ha destato grande preoccupazione nei primi giorni del nuovo anno, sembra intravedersi una via d’uscita dalla situazione causata dalla diffusione del Covid in Italia. Il primo Passo verso il ritorno alla normalità è sempre più vicino. L’11 febbraio infatti verrà rimosso l’obbligo di utilizzo delle mascherine all’aperto In queste ore, si è molto parlato dell’ipotesi che allo scadere dello stato di emergenza, questo non venga più rinnovato. Inoltre, ad aprile potrebbero arrivare nuovi importanti allentamenti alle restrizioni attualmente in vigore. mascherine al chiuso e Green Pass: cosa potrebbe cambiare da aprile – ore 9.30 Stando alle attuali scadenze in programma, aprile potrebbe ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dopo mesi di restrizioni e dopo il picco di contagi, che ha destato grande preoccupazione nei primi giorni del nuovo anno, sembra intravedersi una via d’uscita dalla situazione causata dalla diffusione del Covid in Italia. Il primoil ritorno alla normalità è sempre più vicino. L’11infatti verrà rimosso l’obbligo di utilizzo delleall’aperto In queste ore, si è molto parlato dell’ipotesi che allo scadere dello stato di emergenza, questo non venga più rinnovato. Inoltre, ad aprile potrebbero arrivare nuovi importanti allentamenti alle restrizioni attualmente in vigore.al: cosa potrebbe cambiare da aprile – ore 9.30 Stando alle attuali scadenze in programma, aprile potrebbe ...

