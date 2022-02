Coronavirus Sicilia, bollettino del 9 febbraio: 7.248 i nuovi casi, 51 i decessi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il bollettino epidemiologico legato ai dati dell'emergenza sanitaria da Coronavirus in Sicilia, relativi alla giornata di mercoledì 9 febbraio Leggi su mediagol (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ilepidemiologico legato ai dati dell'emergenza sanitaria dain, relativi alla giornata di mercoledì 9

Advertising

Mediagol : Coronavirus Sicilia, bollettino del 9 febbraio: 7.248 i nuovi casi, 51 i decessi - PalermoToday : Covid, calano i ricoveri ma la curva dei contagi non scende: più del 10% dei siciliani non ancora vaccinato… - Siciliano741 : RT @ag_notizie: Covid, calano i ricoveri ma la curva dei contagi non scende: più del 10% dei siciliani non ancora vaccinato - ag_notizie : Covid, calano i ricoveri ma la curva dei contagi non scende: più del 10% dei siciliani non ancora vaccinato… -