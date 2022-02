Coronavirus Italia, il bollettino del 9 febbraio: 81.367 nuovi casi, 384 i decessi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) I dati relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 in Italia, diramati dal Ministero della Salute mercoledì 9 febbraio 2022 Leggi su mediagol (Di mercoledì 9 febbraio 2022) I dati relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 in, diramati dal Ministero della Salute mercoledì 92022

Advertising

Corriere : Salvini: «Non ho vaccinato mia figlia, è una questione sanitaria e non politica» - sole24ore : ?? #Coronavirus, ultimi dati. Oggi in #Italia 81.367 casi (-31,6% in 7 giorni) e 384 morti: - SoniaSamoggia : RT @fanpage: I nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore sono 81.367, in calo rispetto a 101.864 contagi di ieri. È quanto emer… - bizcommunityit : Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid, il green pass e i vaccini - cronaca_news : Coronavirus, bollettino 8 febbraio 2022: 81.367 contagi, 384 morti. Il tasso di positività sale a 11,1%… -