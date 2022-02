Coronavirus in Italia, il bollettino del 9 febbraio: 81.367 nuovi casi, i morti sono 384 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati 81.367 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 101.864. I tamponi effettuati sono 731.284 (ieri 999.095). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è all'11,1% (ieri 10,2%). sono 384 i morti (compresi alcuni riconteggi), 26 i posti letto occupati in meno in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 9 febbraio (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensiva sono in totale 1.350, con 90 ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nelle ultime 24 orestati 81.367 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 101.864. I tamponi effettuati731.284 (ieri 999.095). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è all'11,1% (ieri 10,2%).384 i(compresi alcuni riconteggi), 26 i posti letto occupati in meno in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 9(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensivain totale 1.350, con 90 ...

