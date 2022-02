Advertising

infoitinterno : Aggiornamento Coronavirus 9/2: nel modenese 913 contagi, in Emilia-Romagna 7.463 positivi e 30 decessi - Gazzettadmilano : Coronavirus, aggiornamento 9 febbraio, 29 decessi e 9.374 nuovi casi nelle ultime 24 ore. - GazzettAvellino : Coronavirus, aggiornamento 9 febbraio, 22 decessi e 7.948 nuovi casi nelle ultime 24 ore. - GazzettaSalerno : Coronavirus, aggiornamento 9 febbraio, 22 decessi e 7.948 nuovi casi nelle ultime 24 ore. - webecodibergamo : Coronavirus in Lombardia, l'aggiornamento di mercoledì 9 febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aggiornamento

Resta stabile, in Campania, il tasso di incidenza. Secondo il Bollettino dell'Unità di crisi della Regione Campania i neo positivi al Covid sono 7.948 su 66.116 test esaminati. Ieri l'indice di ...di MB) Esenzione vaccini anti - Covid come green pass/ Certificati solo in formato digitale BOLLETTINOLOMBARDIA, GLI AGGIORNAMENTI DI IERI Il bollettinodella ...(La Repubblica) Aggiornamento Coronavirus 9/2: nel modenese 913 contagi, in Emilia-Romagna 7.463 positivi e 30 decessi. 9 FEBBRAIO 2022- Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si ...Aggiornamento Coronavirus 9/2: nel modenese 913 contagi, in Emilia-Romagna 7.463 positivi e 30 decessi. 9 FEBBRAIO 2022- Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati ...