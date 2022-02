Corona virus: Italia, 1874625 attualmente positivi a test (-53125 in un giorno) con 149896 decessi (384) e 9822915 guariti (134460). Totale di 11847436 casi (81367) Dati della protezione civile: effettuati 731284 tamponi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 1874625 attualmente positivi a test (-53125 in un giorno) con 149896 decessi (384) e 9822915 guariti (134460). Totale di 11847436 casi (81367) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 731284 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 9 febbraio 2022)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(384) e).di) proviene da Noi Notizie..

