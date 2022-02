Coppa Italia – Milan 1-0 Lazio: gol di Leao | LIVE NEWS (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La moviola di Milan-Lazio, partita valida per i Quarti di Finale di Coppa Italia. Analizziamo in diretta l'operato dell'arbitro Simone Sozza Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La moviola di, partita valida per i Quarti di Finale di. Analizziamo in diretta l'operato dell'arbitro Simone Sozza

Advertising

IsmaelBennacer : ?? Coppa Italia ?? AC Milan - SS Lazio ?? Stadio San Siro ? 21h00 #ForzaMilan ???? - acmilan : 'We want to go all the way' ?? The Coach's words ahead of tomorrow's Cup quarter-final ??? 'Vogliamo arrivare fino… - juventusfc : Verso la #CoppaItaliaFrecciarossa, un #GoalOfTheDay di Coppa Italia ???? Martin Caceres con il mirino ?? - jackkckkcck : #MilanLazio nuovo derby in Coppa Italia 1-2 Eriksen? - Misonorottoilc6 : ecco che vengono al nodo tutte le conseguenze e le cazzate di una campagna acquisti ( estiva e invernale )di merda… -