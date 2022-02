Coppa Italia, Italiano: “Sarebbe bello sorteggio integrale dall’inizio” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha detto la sua sulla formula dei sorteggi per la Coppa Italia. Questo il suo consiglio Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Vincenzono, allenatore della Fiorentina, ha detto la sua sulla formula dei sorteggi per la. Questo il suo consiglio

Advertising

IsmaelBennacer : ?? Coppa Italia ?? AC Milan - SS Lazio ?? Stadio San Siro ? 21h00 #ForzaMilan ???? - acmilan : 'We want to go all the way' ?? The Coach's words ahead of tomorrow's Cup quarter-final ??? 'Vogliamo arrivare fino… - juventusfc : Verso la #CoppaItaliaFrecciarossa, un #GoalOfTheDay di Coppa Italia ???? Martin Caceres con il mirino ?? - puntedi100 : ?? PODCAST IN DIRETTA: I Pallonari Speciale Coppa Italia - Mercoledì 09/02/2022 su @Spreaker - JeanMarie1899 : RT @MilanNewsit: Massara a Mediaset: 'La Coppa Italia è importante. Donnarumma? Chiamarlo ci è sembrato cortese dopo i suoi no alle nostre… -