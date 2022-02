Coppa Italia: Inter prima semifinalista. Roma battuta (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ritorno amaro quello di Jose Mourinho a San Siro contro la sua ex squadra. La Roma ha dato l'addio alla Coppa Italia, cadendo sotto i colpi di un'Inter cinica e la cui grinta ha spesso sovrastato le ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ritorno amaro quello di Jose Mourinho a San Siro contro la sua ex squadra. Laha dato l'addio alla, cadendo sotto i colpi di un'cinica e la cui grinta ha spesso sovrastato le ...

Advertising

acffiorentina : #AccaddeOggi nel 2001 ?? I Viola superano 2-0 il Milan nel ritorno della semifinale di Coppa Italia e vanno in final… - acmilan : 'We want to go all the way' ?? The Coach's words ahead of tomorrow's Cup quarter-final ??? 'Vogliamo arrivare fino… - juventusfc : Verso la #CoppaItaliaFrecciarossa, un #GoalOfTheDay di Coppa Italia ???? Martin Caceres con il mirino ?? - Marcoesp70 : Buongiorno popolo ???? C'è l'ostacolo Lazio da superare per un derby di ?? in semifinale. Rebic e Tomori sono recupe… - CTaliercio : @giuliotaliercio Si si dopo roma lecce di coppa Italia ahahahahahahah. . Fino a quando leggerai queste stronzate s… -