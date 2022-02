Coppa Italia, Allegri ha provato la formazione: un nome a sorpresa tra i titolari! (Di mercoledì 9 febbraio 2022) I bianconeri ospiteranno domani, all’Allianz Stadium di Torino, il Sassuolo, giocandosi così l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. Un po’ a sorpresa, Massimiliano Allegri potrebbe cambiare volto all’attacco della Juventus per il prossimo incontro. Infatti, stando all’indiscrezione lanciata da Romeo Agresti, il tecnico livornese avrebbe testato Kaio Jorge nell’undici titolare. Juventus, Kaio Jorge, titolari (Photo by Isabella BONOTTO / AFP) (Photo by ISABELLA BONOTTO/AFP via Getty Images)Dunque, la presenza del brasiliano dal 1° minuto sembra effettivamente una possibilità molto concreta. POTREBBE INTERESSARTI: Milan-Lazio, le formazioni ufficiali: Sarri rilancia due giocatori! Leggi su rompipallone (Di mercoledì 9 febbraio 2022) I bianconeri ospiteranno domani, all’Allianz Stadium di Torino, il Sassuolo, giocandosi così l’accesso alle semifinali di. Un po’ a, Massimilianopotrebbe cambiare volto all’attacco della Juventus per il prossimo incontro. Infatti, stando all’indiscrezione lanciata da Romeo Agresti, il tecnico livornese avrebbe testato Kaio Jorge nell’undici titolare. Juventus, Kaio Jorge, titolari (Photo by Isabella BONOTTO / AFP) (Photo by ISABELLA BONOTTO/AFP via Getty Images)Dunque, la presenza del brasiliano dal 1° minuto sembra effettivamente una possibilità molto concreta. POTREBBE INTERESSARTI: Milan-Lazio, le formazioni ufficiali: Sarri rilancia due giocatori!

