Convocati Atalanta, le scelte di Gasperini per la Fiorentina (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Resa nota la lista dei Convocati dell'Atalanta per il match di Coppa Italia in programma domani. Le scelte del tecnico Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei Convocati dell'Atalanta per la sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina, in programma domani pomeriggio. 10 Jérémie Boga 28 Merih Demiral 50 Tommaso De Nipoti 15 Marten de Roon 19 Berat Djimsiti 11 Remo Freuler 33 Hans Hateboer 7 Teun Koopmeiners 3 Joakim Mæhle 18 Ruslan Malinovskyi 20 Valentin Mihaila 9 Luis Muriel 1 Juan Musso 6 José Luis Palomino 48 Simone Panada 88 Mario Pašali? 32 Matteo Pessina 52 Guillaume Renault 31 Francesco Rossi 42 Giorgio Scalvini 57 Marco Sportiello 77 Davide Zappacosta L'articolo proviene da Calcio News 24.

