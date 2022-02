Conte su Eriksen | «Sarebbe bello riaverlo di nuovo per lavorarci assieme»

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Antonioin conferenza stampa si è espresso sul ritorno in campo di, ammicando ad un possibile ritorno al Tottenham Antonioin conferenza stampa ha parlato anche del ritorno in campo di. L’allenatore dell’Inter si è espresso così: «Sononto di rivederlo in campo, abbiamo passato momenti belli all’Inter. Gli auguro il meglio per il futuro e poi nel calcio non si sa mai,per me averlo die lavorare insieme a lui». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GoalItalia : Conte chiama Eriksen al Tottenham ?? 'All'Inter abbiamo vinto il campionato, mi piacerebbe riaverlo' ?? - trolldepresso : RT @cippiriddu: Abbiamo perso Conte, poi Hakimi. Eriksen e infine Lukaku. Oggi siamo in corsa ovunque e sono orgoglioso di questo gruppo pe… - CalcioNews24 : ??#Conte parla del ritorno in campo di #Eriksen ?? - calciomercatoit : ??? #Eriksen-#Tottenham: non escludo il ritorno | Le parole di #Conte - Mediagol : VIDEO Tottenham, l’appello di Conte: “Eriksen, torna da me. Noi all’Inter…” -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Eriksen

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Antonioin conferenza stampa si è espresso sul ritorno in campo di, ammicando ad un possibile ritorno al Tottenham Antonioin conferenza stampa ha parlato anche del ritorno in campo di. L'allenatore dell'Inter si è espresso così: "Sono contento ...ed© LaPresseIl malore durante il match di Euro 2020 con la Finlandia ha fatto pensare al peggio, invece a distanza di quasi otto mesiè tornato in campo, almeno ad allenarsi, ...Antonio Conte admits he’d like to work with Christian Eriksen again after they had a ‘good time at Inter.’ The Denmark international joined Brentford after terminating his contract with ...“Dimostrerò di essere ancora un calciatore”, ha detto Eriksen nella sua prima intervista al Brentford. Un ritorno che ovviamente ha fatto enorme piacere a tutti, in particolare ai suoi allenatori.