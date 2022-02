Condannati gli studenti suprematisti che a Milano avevano fondato un’organizzazione neonazista (Di mercoledì 9 febbraio 2022) avevano messo su un’organizzazione neonazista chiamata “Avanguardia Rivoluzionaria”, tra loro si erano dati nomi in codice di personaggi legati al suprematismo come “Breivik”, “Maggiore Volpi”, “Milite Zucht” e “Comandante G”, si ispiravano dichiaratamente a tesi antisemite e xenofobe: due giovani milanesi sono stati Condannati (2 anni per uno, 1 e mezzo per l’altro) in rito abbreviato dalla Gup di Milano Sofia Fioretta. Le richieste della Procura erano 3 e 2 anni di carcere. Al processo c’erano anche altri due giovani accusati di aver preso parte all’organizzazione: per loro la giudice ha accolto il patteggiamento a 1 anno e mezzo di carcere. Per tutti e quattro è stata decisa la pena sospesa e la non menzione. Condannati gli studenti suprematisti che ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022)messo suchiamata “Avanguardia Rivoluzionaria”, tra loro si erano dati nomi in codice di personaggi legati al suprematismo come “Breivik”, “Maggiore Volpi”, “Milite Zucht” e “Comandante G”, si ispiravano dichiaratamente a tesi antisemite e xenofobe: due giovani milanesi sono stati(2 anni per uno, 1 e mezzo per l’altro) in rito abbreviato dalla Gup diSofia Fioretta. Le richieste della Procura erano 3 e 2 anni di carcere. Al processo c’erano anche altri due giovani accusati di aver preso parte all’organizzazione: per loro la giudice ha accolto il patteggiamento a 1 anno e mezzo di carcere. Per tutti e quattro è stata decisa la pena sospesa e la non menzione.gliche ...

Advertising

filoXXL : @La7tv Quanta paura fa Conte. Ormai si è capito che i voltagabbana e nominati durano x tutta la vita e non ci sono… - gciprotti : @Donzelli Sei proprio ridicolo. L’andamento dell’economia sono i ristoranti poco pieni. Tu e il melone sarete sempr… - f_passerini94 : Gli eroici prigionieri sono terroristi condannati per atti violenti contro civili o militari, ricordiamolo - gielisTs : @GuidoDeMartini @borghi_claudio @AlexBazzaro Dovete combattere per tutti. Gli unici che non hanno protestato per la… -