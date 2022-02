Comunali: Genova,Dello Strologo candidato per centrosinistra (Di mercoledì 9 febbraio 2022) "Al termine dell'approfondimento programmatico di questi giorni, si sono riunite le forze progressiste per ultimare il percorso di individuazione del candidato sindaco in vista delle prossime elezioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 9 febbraio 2022) "Al termine dell'approfondimento programmatico di questi giorni, si sono riunite le forze progressiste per ultimare il percorso di individuazione delsindaco in vista delle prossime elezioni ...

Advertising

AttilioGugiatti : RT @shalomroma: Avvocato, dal 2015 a capo della comunità ebraica di #Genova, @a_dellostrologo sfiderà per il centrosinistra e il Movimento… - Ossmeteobargone : Comunali: Genova,Dello Strologo candidato per centrosinistra - shalomroma : Avvocato, dal 2015 a capo della comunità ebraica di #Genova, @a_dellostrologo sfiderà per il centrosinistra e il Mo… - iconanews : Comunali: Genova,Dello Strologo candidato per centrosinistra - pepdecr : RT @SI_sinistra: #Genova #Elezionicomunali, #SinistraItaliana: 'Il prossimo candidato dovrà prendere posizione contro depositi chimici a Sa… -