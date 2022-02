Comiso | 16 alloggi a canone minimo bloccato per 26 anni

Leggi su quotidianodiragusa

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)– Iniziati ieri, martedì 8 febbraio, i lavori di una tra le più importanti opere pubbliche inserite nel piano triennale: la realizzazione di 16da dare in concessione con affitto. “Importanti anche le ricadute sociali”. Dichiarazioni del Vice Sindaco con delega alle OO.PP, Roberto Cassibba. “Abbiamo iniziato i lavori per la realizzazione di 16che saranno dati in concessione, per 26, con affitto– spiega Cassibba – . Nel novembre del 2018 – continua il vice sindaco – abbiamo pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione di proposte di partecipazione al bando che prevedeva la realizzazione di programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città, bando predisposto ...