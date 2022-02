Colombia, frana a Pereira: almeno 14 morti | Video (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Una frana causata dalle forti piogge si è abbattuta in Colombia, travolgendo diverse case di un quartiere di Pereira, capoluogo del dipartimento di Risaralda, con un bilancio provvisorio di 14 morti e 29 feriti. La protezione civile ha sottolineato che il quartiere colpito si trovava a ridosso di una montagna, dalla quale si è staccato un grosso pezzo di roccia, seguito da una colata di fango che ha investito moltissime case. Guarda tutti i Video Brasile, frana distrugge un palazzo del XVIII secolo Video Una frana ha completamente distrutto un palazzo storico a Ouro Preto in ...Brescia, sassi sulla ferrovia: deraglia un treno Video Attimi di paura questa mattina in Valle Camonica. Dei massi hanno provocato ... Leggi su panorama (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Unacausata dalle forti piogge si è abbattuta in, travolgendo diverse case di un quartiere di, capoluogo del dipartimento di Risaralda, con un bilancio provvisorio di 14e 29 feriti. La protezione civile ha sottolineato che il quartiere colpito si trovava a ridosso di una montagna, dalla quale si è staccato un grosso pezzo di roccia, seguito da una colata di fango che ha investito moltissime case. Guarda tutti iBrasile,distrugge un palazzo del XVIII secoloUnaha completamente distrutto un palazzo storico a Ouro Preto in ...Brescia, sassi sulla ferrovia: deraglia un trenoAttimi di paura questa mattina in Valle Camonica. Dei massi hanno provocato ...

