Colombia, candidato presidente si scusa: ubriaco dopo comizio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Gustavo Petro, candidato alla presidenza della Colombia in vantaggio secondo i sondaggi, si è scusato per alcune frasi pronunciate in un evento elettorale a Girardot, cittadina a 80 chilometri dalla capitale Bogotà, spiegando di essere sotto l'effetto dell'alcol e della stanchezza da jet-lag di ritorno dall'Europa."Possano ancora essere innalzate le bandiere rosse, e questa città possa essere chiamata ancora la capitale rossa della Colombia", le frasi pronunciate da Petro, che in passato fu membro della guerriglia di estrema sinistra. Parole rimbalzate in un video diffuso sui social, e sui social - via Twitter - sono arrivate le scuse di Petro: "Mi scuso con coloro che erano presenti all'evento, cui ho voluto partecipare nonostante la stanchezza". Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Gustavo Petro,alla presidenza dellain vantaggio secondo i sondaggi, si èto per alcune frasi pronunciate in un evento elettorale a Girardot, cittadina a 80 chilometri dalla capitale Bogotà, spiegando di essere sotto l'effetto dell'alcol e della stanchezza da jet-lag di ritorno dall'Europa."Possano ancora essere innalzate le bandiere rosse, e questa città possa essere chiamata ancora la capitale rossa della", le frasi pronunciate da Petro, che in passato fu membro della guerriglia di estrema sinistra. Parole rimbalzate in un video diffuso sui social, e sui social - via Twitter - sono arrivate le scuse di Petro: "Mi scuso con coloro che erano presenti all'evento, cui ho voluto partecipare nonostante la stanchezza".

