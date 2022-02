Clizia Incorvaia pronta per il parto ufficializza il nome del figlio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Clizia Incorvaia non chiama più suo figlio bebè, pronta per il parto ha scleto il nome e lo ufficializza anche sul suo profilo social. A Verissimo era stato Paolo Ciavarro a rivelare il nome del piccolo ma Clizia non era ancora sicura, preferiva vedere il volto del suo bambino, farlo nascere prima di dargli il nome, voleva fosse quello giusto. Alla fine ha vinto Paolo, Clizia Incorvaia ha appena smesso di chiamare il suo bambino “bebè” e ha confermato che il piccolino si chiamerà Gabriele. E’ il nome scelto da Paolo, erano d’accordo che se fosse stata femmina l’avrebbe scelto lei. Nina che ha 6 anni ed è nata dal matrimonio con Francesco Sarcina, sta per diventare ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 9 febbraio 2022)non chiama più suobebè,per ilha scleto ile loanche sul suo profilo social. A Verissimo era stato Paolo Ciavarro a rivelare ildel piccolo manon era ancora sicura, preferiva vedere il volto del suo bambino, farlo nascere prima di dargli il, voleva fosse quello giusto. Alla fine ha vinto Paolo,ha appena smesso di chiamare il suo bambino “bebè” e ha confermato che il piccolino si chiamerà Gabriele. E’ ilscelto da Paolo, erano d’accordo che se fosse stata femmina l’avrebbe scelto lei. Nina che ha 6 anni ed è nata dal matrimonio con Francesco Sarcina, sta per diventare ...

