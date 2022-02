Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: svelato il nome del bebè. Fan al settimo cielo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Clizia Incorvaia incinta e Paolo Ciavarro festeggiano due anni di amore. Dall’incontro e il primo bacio al Grande fratello vip, il trasferimento di lei da Milano a Roma, la casa comprata insieme, e l’arrivo del loro primo bimbo insieme: una bella love story vissuta prima davanti alle telecamere, poi raccontata sui social, ai loro tanti follower. Al parto manca pochissimo e il nome del piccolo è stato scelto. Clizia Incorvaia incinta e Paolo Ciavarro, matrimonio in vista: “Dopo la nascita del nostro bimbo ci sposiamo!” “IL REGALO PIÚ BELLO DELLA VITA” - “8 Febbraio 2022 festeggiamo i nostri 2 anni così, in attesa del regalo più bello che la vita possa darci: Waiting for Gabriele”, scrive l’influencer 41enne in dolce attesa del ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 9 febbraio 2022)incinta efesteggiano due anni di amore. Dall’incontro e il primo bacio al Grande fratello vip, il trasferimento di lei da Milano a Roma, la casa comprata insieme, e l’arrivo del loro primo bimbo insieme: una bella love story vissuta prima davanti alle telecamere, poi raccontata sui social, ai loro tanti follower. Al parto manca pochissimo e ildel piccolo è stato scelto.incinta e, matrimonio in vista: “Dopo la nascita del nostro bimbo ci sposiamo!” “IL REGALO PIÚ BELLO DELLA VITA” - “8 Febbraio 2022 festeggiamo i nostri 2 anni così, in attesa del regalo più bello che la vita possa darci: Waiting for Gabriele”, scrive l’influencer 41enne in dolce attesa del ...

Advertising

zazoomblog : Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro figlio svelato il nome. E in un giorno speciale - #Clizia #Incorvaia #Paolo… - MyEnemyIsM3 : Praticamente in quest’ultimo episodio di Euphoria mancava solo l’invasione dei rettiliani, lo scioglimento dei ghia… - Roby73968833 : Per i corsi di recitazione c'è la Eleonora Giorgi madre di Paolo Ciavarro attuale compagno di Clizia Incorvaia . #basciagoni - _Valealizzi_ : RT @fedelealtrash: IN CHE SENSO FRANCESCO SARCINA HA AVUTO IL TERZO FIGLIO??? E CON CHI?? CLIZIA INCORVAIA NON HA ANCORA PARTORITO IL SECON… - fedelealtrash : RT @fedelealtrash: IN CHE SENSO FRANCESCO SARCINA HA AVUTO IL TERZO FIGLIO??? E CON CHI?? CLIZIA INCORVAIA NON HA ANCORA PARTORITO IL SECON… -